Algérie: Le Parlement algérien prend part à Berlin à la session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE

ALGER- Le Parlement algérien prendra part avec ses deux chambres aux réunions de la 27e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui se tiendra du 7 au 11 juillet à Berlin, a indiqué vendredi un communiqué du Conseil de la nation.

Le thème principal de la rencontre s'articulera autour de "l'approbation des engagements de l'OSCE : rôle des parlements", précise le communiqué.

Outre la réunion du comité permanent, l'ordre du jour de la session prévoit également la réunion du bureau, la séance plénière et les réunions des trois commissions relevant de l'Assemblée parlementaire, à savoir les réunions de la commission générale des affaires politiques et de sécurité, de la commission générale des affaires économiques, des sciences technologiques et de l'environnement et de la commission générale de la démocratie, des droits de Homme et des questions humanitaires, indique-t-on de même source.

La délégation parlementaire est composée du président du groupe parlementaire du tiers présidentiel qui conduira la délégation et de deux membres du Conseil de la nation, MM. Zoubir Touafchia et Arbaoui Mohamed, outre deux députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), en l'occurrence Mme Boudaoud Noura et M. Kedadra Saleh.

Le Parlement algérien participe régulièrement aux réunions de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE en qualité de partenaire dans la coopération, conclut le communiqué.