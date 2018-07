Algérie: Le pugiliste algérien Ilya Abbadi remporte son deuxième combat professionnel à Ghardaïa

Cet évènement marqué par la présence des icônes de la boxe Algérienne, comme Abdelkader Ouled Makhloufi et Mohamed Bengasmia, est organisé à Ghardaïa dans le but de contribuer au développement de cette discipline sportive dans la région du sud Algérien, ont souligné les organisateurs.

Suivie par un large public, cette soirée Gala de boxe, intitulée "Soirée de l'indépendance", organisée sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la direction de la Jeunesse et des Sports de Ghardaïa, à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, a été également marquée par des combats amateurs destinés, essentiellement, à permettre aux jeunes pugilistes de Boufarik (Blida), d'Alger, Tipaza, de Tizi Ouzou, de Bejaia et de France de s'adapter aux conditions dans lesquelles se déroulent les combats de la boxe professionnelle.

"Ce combat place notre jeune boxeur Abbadi sur la bonne voie, il est très doué et peut redonner un nouveau souffle à la boxe algérienne", a indiqué à l'APS Mohamed Benguesmia ancien champion de boxe et manager général du jeune boxeur Abbadi à l'issu de ce gala de boxe.

