Algérie: Cinq individus arrêtés pour formation d'une bande spécialisée dans le trafic de dossiers de demandes de visa

L'affaire s'était déclenchée suite à une plainte déposée par un citoyen se disant victime d'une escroquerie, de faux et usage de faux et de vole de son passeport biométrique puisque la victime était l'ami du mis en cause principal qui lui avait promis de lui procurer un visa en échange de la somme de 50millions Da.

L'enquête préliminaire avait conclu que ces actes étaient liés à "la formation d'une bande de malfaiteurs afin de commettre des délits relatifs à la falsification de documents officiels, à l'escroquerie, au faux et usage de faux, au chantage avec oblitération des preuves du crime, à la menace à l'arme blanche et à la non-facturation".

ALGER- Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté 5 individus à Hussein Dey (Alger) pour formation d'une bande de malfaiteurs et falsification de dossiers afin de les déposer au niveau des différentes consulats selon les demandes des clients en vue de bénéficier d'un visa "régulier" et ce en échange d'une importante somme d'argents, a indiqué vendredi un communiqué de ces services.

