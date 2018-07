Angola: La matérialisation des élections municipales se reflète dans la démocratie participative - Juriste

Luanda — La matérialisation des élections locales se reflète dans une démocratie participative, où chaque citoyen exerce une grande influence dans le choix de son gouvernant, a déclaré vendredi, à Luanda, le juriste Adérito Tati.

Le juriste a défendu cette thèse dans la conférence sur la réalisation des «Elections Locales et la présentation de la proposition de la Loi du Paquet Législatif» promue par la JMPLA dans le quartier urbain de Rangel, à Luanda.

Selon Adérito Tati, la matérialisation des élections locales se reflète dans une démocratie participative et non seulement représentative, c'est-à-dire que les gens auront la possibilité de participer directement et activement à la solution de leurs propres problèmes locaux.

Il a expliqué que dans ce processus, la population sera plus proche des personnes qui prennent les décisions dans leurs municipalités, étant les même pour choisir le gouvernant qui offre une plus grande garantie pour résoudre leurs difficultés.

«Chaque municipalité a ses caractéristiques et chacun, en tant que résident de la zone concernée, est mieux placé pour élire la figure qui œuvrera pour surmonter les pénuries vécues dans les quartiers», a souligné Adérito Tati.

Il a ajouté que parler des élections municipales ne signifie pas que tous les problèmes seront résolus en une seule fois, mais plutôt une décentralisation administrative par l'autonomie locale, où ils auront des organes autonomes financièrement, administrativement et patrimoniales. "La satisfaction de l'intérêt public se fera plus efficacement, là où les services publics seront plus proches des citoyens".

Le juriste est d'avis que pour le développement d'une municipalité, les élections locales sont fondamentales et il faut avoir le courage de dire que leur mise en œuvre n'est pas une volonté politique, mais une obligation constitutionnelle.