Angola: L'Expo Uíge est une opportunité pour stimuler l'économie

La foire de 280 exposants compte également sur des représentants de la province de Bengo et des hommes d'affaires du Portugal, de l'Inde et du Ghana.

Ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la IX édition de l'Expo Uíge, insérée dans les célébrations de 101 ans de la montée de Uige à la catégorie de ville, le secrétaire d'Etat à l'Agriculture et aux Forêts, André de Jesus Moda, des représentants des ministères de l'Economie et du Plan, le gouverneur de Cuanza Norte, José Maria dos Santos.

"D'un point de vue commercial, la reprise de la production nationale devrait être stimulée par l'adoption de mesures et de mécanismes visant à réduire les charges administratives, l'expansion, l'amélioration des points de vente et de stockage, ainsi que l'amélioration du réseau commercial et l'ouverture le commerce rural, en encourageant l'entrée de nouveaux agents économiques dans le circuit de la commercialisation des biens ", a-t-il affirmé.

Le gouvernant a reconnu que la province de Uíge avait un bon climat et des produits tels que le bois, le café, le manioc, le maïs, le cuivre, l'argent et d'autres minéraux.

Intervenant à l'ouverture de l'exposition, qui rassemble 280 exposants nationaux et étrangers, le ministre du commerce a dit que le but de l'Expo est de promouvoir de nouvelles opportunités, formaliser différentes activités, en vue de réorganiser l'activité commerciale, où les principaux acteurs sont des entrepreneurs qui ne devraient chercher que des conseils.

