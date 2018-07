Angola: La ministre de la Culture veut un nouvel élan dans le partenariat culturel avec la Chine

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, espère une nouvelle dynamique de collaboration et de coopération avec la Chine dans le domaine culturel, en mettant l'accent sur le patrimoine culturel et les arts.

S'exprimant à la cérémonie d'ouverture du cycle du cinéma chinois en Angola, qui s'est tenue jeudi soir, dans la salle de cinéma de Belas Shopping, à Luanda, Carolina Cerqueira a dit que la culture était un défi pour le développement durable.

La gouvernante espère donc que le cycle du cinéma chinois contribue à l'élaboration d'un instrument juridique capable d'assimiler les moyens et formes de renforcer une industrie cinématographique angolaise capable de répondre au potentiel créatif des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel et en particulier des jeunes émergeant dans l'art des images en mouvement.

La ministre a indiqué que les relations culturelles entre les deux pays étaient évoquées lors des différentes réunions bilatérales avec l'ambassadeur chinois dans le cadre d'initiatives nouvelles et importantes à développer à l'avenir.

Carolina Cerqueira espère que les jeunes angolais liés au monde de l'audiovisuel trouveront dans ce cycle du cinéma un moment de motivation et de plaisir et en même temps une opportunité de connaissance et d'apprentissage.

"L'Angola est aujourd'hui un pays axé sur la diversification de son économie et le cinéma, comme dans de nombreux autres pays, peut également être une bonne opportunité d'affaires et une source de connaissances et de transmission de valeur", a ajouté la gouvernante.

Parallèlement à l'intérêt économique que suscitent les initiatives commerciales, Carolina Cerqueira affirme que cela se traduira également par la création de nouveaux contenus de la matrice culturelle angolaise, en mettant l'accent sur le cinéma et l'audiovisuel visant les couches plus jeunes, ce qui, représentant le développement, est une voie pour sauvegarder l'identité culturelle des Angolais et une source de création d'emplois.

"Il s'agit de récupérer pour le cinéma l'histoire et les éléments culturels positifs des traditions, basés sur les valeurs morales du peuple et son identité dans une vision globale et universelle", a poursuivi la ministre de la Culture.

Le programme choisi lors des élections générales de 2017, interprété par le Plan national de développement 2018-2022, envisage la construction d'un campus cinématographique qui, selon la ministre, traduit clairement cette idée.