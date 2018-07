Mali: Centre de Formation Professionnelle - « Relever le défi d'une main d'œuvre qualifiée bien adaptée aux besoins de l'économie nationale »

Avant d'ajouter : « L'acquisition d'un tel centre symbolise un nouveau souffle, que l'État donne à l'apprentissage. C'est une solution d'avenir pour les jeunes de notre pays. Elle constitue, en plus, l'une des voies les plus sûres vers un emploi qualifié, durable et de qualité. C'est également une solution d'avenir pour nos entreprises, puisque l'apprentissage permet de répondre à leurs besoins en compétences.

Le Centre de formation professionnelle est le fruit de l'Accord de coopération économique et technique, signé le 22 décembre 2014, entre le Gouvernement de la République Populaire de Chine et le Gouvernement de la République du Mali.

On y notait la présence de l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Mali et plusieurs invités de marque.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.