Rwanda: Automobile - Le pays sort son premier Volkswagen de l'usine

L'usine d'assemblage de Kigali du constructeur allemand vient de dévoiler son premier véhicule « Made in Rwanda ».

Pour le pays, c'est un grand pas dans la stratégie d'industrialisation et de diversification de son économie et surtout une alternative à l'exportation de véhicules d'occasions « L'Afrique n'a pas besoin d'être un dépotoir pour les voitures de seconde main ou d'occasion. À long terme, vous finissez de toute façon par payer un prix plus élevé si vous payez une voiture d'occasion, alors pourquoi ne pas payer un véhicule neuf. C'est un choix simple : les Africains, les Rwandais, nous méritons mieux ! C'est pour nous une façon de montrer que nous pouvons nous le permettre et c'est pour ces raisons, entre autres, que ce partenariat prometteur avec Volkswagen est bien parti », s'est exclamé le président Kagamé, lors du lancement de Volkswagen Mobility Solution de Kigali à l'AFP.

Plusieurs modèles seront assemblés sur ce site avec un objectif initial de cinq mille véhicules par an que le constructeur destine au modeste marché local rwandais, en misant sur plusieurs solutions de mobilités urbaines. A moyen et long terme, Volkswagen vise le marché régional avec d'autres sites en construction dans des pays voisins.

C'est le plus grand constructeur automobile européen, Volkswagen, qui est à l'origine du projet d'usine d'assemblage de voitures au Rwanda, une région dans laquelle le constructeur allemand étend progressivement sa présence.

L'usine d'assemblage de Kigali est la première du genre en Afrique de l'est. Elle a nécessité un investissement de vingt millions de dollars et va se traduire par la création de près de mille emplois. La production a démarré avec les véhicules de marque « Polo » mais par la suite et en fonction de l'évolution de la demande, le constructeur prévoit d'étoffer son catalogue avec ses autres modèles, notamment Passat, Tiguan, Amarok et Teramont. Selon Thomas Schaefer, le directeur régional de Volkswagen qui est basé en Afrique du Sud, pour cette première phase, le site vise une production annuelle de cinq mille voitures.