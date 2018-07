Madagascar: Les enseignants déterminés à poursuivre la grève

« Les enseignants sont déterminés. Ils sont solidaires et rien ne pourra les dissuader. Le ministre ne cherche pas à écouter nos revendications. C'est lui, le responsable de la l'année blanche », souligne Louise Gabrielle, enseignante de lettres anglaises et membre du syndicat des enseignants de Madagascar.

Cela fait maintenant plus de deux mois que les salles de classe du lycée moderne d'Ampefiloha, le plus grand du pays avec 3 200 élèves, sont vides.

« J'enseigne dans toutes les classes de Terminale avec une moyenne de 70 élèves par salle, précise-t-il. Une table-banc de deux élèves, on va la remplir avec trois ou quatre élèves. C'est compliqué pour tous parce que dans la salle de classe, vous ne pouvez pas faire des observations aux élèves puisqu'il n'y a pas de place pour circuler. Nous sommes comme des sardines en boîte ! De plus, sur le matériel éducatif, nous n'avons rien. Ce sont des manuels vieux de 1960 - 1970. »

La rencontre, le 2 juillet, avec le Premier ministre n'a pas permis de mettre un terme aux contestations qui durent depuis plus de deux mois. Les cours dans les écoles primaires, collèges et lycées publics de la capitale et des grandes villes du pays sont très perturbés. Certains établissements sont même fermés. Les professeurs qui estiment être les fonctionnaires les plus mal payés du pays, demandent, entre autre, une indemnité spéciale de 100 000 ariary par mois (environ 25 euros). Ils se sont rassemblés, vendredi 6 juillet, au Lycée Moderne d'Ampefiloha, au cœur de la capitale.

