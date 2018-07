Madagascar: Rencontre gouvernement - PTF - Créer un environnement favorable pour la tenue des élections

Rencontre entre le gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers.

La 12e réunion de concertation entre le gouvernement et l'ensemble de ses Partenaires au développement entrant dans le cadre du Groupe de Dialogue Stratégique s'est tenue hier, à Mahazoarivo. Elle a été placée sous la co-présidence du Premier ministre Ntsay Christian, et du coordonnateur résident du Système des Nations Unies, Violette Kakyomya. La réunion avait pour objectif de renforcer le dialogue, et manifester la redevabilité mutuelle entre les parties prenantes, en présence du Parlement, de la Société civile et du Secteur privé, afin de créer un environnement favorable pour la tenue des élections.

Programme. Il s'agit donc pour le Gouvernement de partager à l'ensemble de ces acteurs de développement, les lignes directrices du programme de mise en œuvre de la Politique Générale de l'État en lien avec l'organisation des prochaines élections, cela dans le cadre d'un dialogue permanent et dynamique. A cette occasion, le Premier ministre a réitéré la priorité du gouvernement qu'il dirige : l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et acceptées par tous. Corollairement à cela, il a également affirmé la volonté de son Gouvernement à lutter contre la corruption, à améliorer non seulement la gouvernance mais aussi à renforcer la sécurité en tant que conditions nécessaires pour le bon déroulement des élections.

Cadre juridique. Le Gouvernement s'est ensuite attelé à présenter la situation sur les différents aspects de ce processus électoral. Il s'agit notamment de la promulgation et la publication des lois électorales et les décrets d'applications qui constituent le socle du cadre juridique des élections, de l'état des lieux de financements, avec une assurance ferme sur l'engagement de l'Etat Malagasy et des partenaires techniques sur le financement des élections, et enfin les stratégies renforcées pour une sécurisation générale des élections ; avant, pendant et après.