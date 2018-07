Burkina Faso: Journées des commandes publiques - Un cadre de réflexion pour l'atteinte des résultats du PNDES

A la faveur du nouveau référentiel de développement qui couvre la période 2016-2020 et des recommandations des évaluations internes, le gouvernement du Burkina a rénové le dispositif national de gestion de la commande publique. Et cela s'est traduit par l'adoption d'une loi et plusieurs décrets.

L'ARCOP selon son Président du conseil de régulation, Dramane Millogo, a donc jugé nécessaire d'instaurer un cadre de dialogue permettant une approche holistique de sorte à placer la commande publique comme un levier stratégique de développement économique et social du Burkina.

Premières du genre, les JCP qui se tiennent du 12 au 14 juillet 2018 à Bobo-Dioulasso se veulent un cadre global et intégré qui puisse réunir périodiquement les autres acteurs autour des thèmes de réflexion sur des préoccupations majeures de la commande publique, mais aussi encourager l'excellence à travers la célébration du mérite. Trois principales activités vont meubler ces journées. Il s'agit d'un forum scientifique composé de communicateurs-débats et de travaux en atelier sur le thème central des JPC ; d'une émission débat télévisée sur le thème de «la qualité des ouvrages issus de l'exécution des marchés publics de travaux» et de la nuit de la commande publique qui réunira l'ARCOP et ses principaux partenaires. Les JCP 2018 connaitront la participation de tous les acteurs de la commande publique et les meilleures autorités contractantes seront primées par trois prix à savoir le logo d'or, le logo d'argent et le logo de bronze.

«L'avantage est que ce sont des entreprises qui sont misent en concurrence et lorsque vous sortez le meilleur, je pense qu'il y'a un plaisir, une fierté d'être parmi les meilleurs. Ensuite, c'est une tribune de communication et de publicité pour le gagnant et cela peut avoir un impact sur ses affaires. Donc l'intérêt pour nous est de distinguer le meilleur de l'autorité contractant», a déclaré le président du conseil de régulation.

Parce que le domaine de la commande publique étant souvent objet de récrimination, le forum scientifique sera aussi l'occasion pour tous les acteurs que ce soit du secteur privé, l'administration publique et la société civile, de se retrouver dans un cadre pour réfléchir autour de ces questions et faire des propositions afin de pouvoir améliorer le système.

Sur le rôle de l'ARCOP dans le contexte de mis en œuvre des partenariats public-privé, le secrétaire permanent de l'ARCOP, Tahirou Sanou fait remarquer que l'ARCOP de par ses attributions telles que régis par la loi et les textes réglementaires, à un rôle bien défini en matière de PPP. «Ce rôle consiste à connaitre simplement des différends qui peuvent surgir entre les acteurs au stade de la passation des contrats PPP. C'est lorsqu'il y a des plaintes que l'ARCOP peut être saisi de la part des intéressés. Si elle est saisie, elle statue conformément aux textes contrairement à ce qui se passe au niveau des marchés publics où l'ARCOP a une mission de définition de politique», indique M. Sanou.

En plus des acteurs de la commande publique nationaux, les JCP 2018 connaitront la participation des organisations sœurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée Bissau. Ce sont environs 350 participants qui sont attendus.