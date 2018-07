Seychelles: Denis Island devient l'île la plus verte et la plus durable des Seychelles

Les Seychelles et Chypre ont renouvelé un accord qui fournira une plate-forme pour plus de dialogue et une… Plus »

L'île possède une ferme biologique fournissant des légumes, des fruits, de la viande et des produits carnés ainsi que d'autres produits tels que du pain, du lait, des yaourts et du fromage à l'hôtel. Les produits «frais de la ferme» de Denis Island sont également vendus dans son magasin de Providence à Mahé.

En plus des programmes de conservation, l'administration de l'île accorde beaucoup d'importance à la durabilité, afin de réduire le gaspillage et de maximiser les ressources de l'île.

Certains des oiseaux les plus rares des îles prospèrent sur Denis à savoir le fody des Seychelles, la pie rouge-gorge, le moucherolle paradisiaque et la fauvette des Seychelles.

«Nous avons toujours su que, conformément à notre mission non seulement d'un hôtel durable mais d'une île durable et autonome, nous devions nous attaquer à la question de l'énergie», a déclaré M. Mason, propriétaire de Denis Private Island.

"Denis Island est une destination magnifique et unique et nous sommes très fiers que notre technologie appuie maintenant la vision ambitieuse de l'île vers un approvisionnement énergétique vert et durable", a déclaré M. Reiner.

L'île Denis est la deuxième île du nord-est des Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'ouest de l'océan Indien. Il se trouve à 60 kilomètres au nord de l'île principale de Mahé, au nord de la rive des Seychelles et à proximité de Bird Island, l'île la plus septentrionale des Seychelles.

DHYBRID se spécialise dans la conception de solutions énergétiques complètes dans des endroits éloignés et a mené à bien des projets réussis au Somaliland, au Soudan du Sud, en Haïti et aux Maldives.

