Cote d'Ivoire: Le PDCI toujours aussi divisé sur la question d'un parti unique

Cette semaine, la fracture au sein du PDCI entre pro et anti-parti unifié s'est creusée. Mardi 3 juillet, à la veille de la dissolution du gouvernement, au moins six ministres PDCI ont pris leur distance avec la direction de leur parti et ont en effet créé un mouvement dissident prônant une création rapide du parti unifié.

Selon un communiqué du PDCI, c'est à l'invitation d'Henri Konan Bédié que la présidente et la secrétaire générale du RDR, Henriette Dagri Diabaté et Kandia Camara, se sont rendues ce vendredi à Daoukro. Cette rencontre, qui a duré deux heures, a porté « sur la poursuite des travaux relatifs à la création du parti unifié ».

La pierre d'achoppement est la question du candidat qui sera désigné en 2020 pour représenter cette coalition. Le président ivoirien souhaite voir son parti fusionner avec le PDCI en un grand parti unifié avant l'échéance électorale et organiser une primaire pour désigner leur champion. Son allié refuse cette option et conditionne toute fusion à un soutien du RDR à un candidat issu du PDCI, ce que le RDR refuse.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.