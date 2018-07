Sénégal: Le bétail en souffrance, l'Etat à la rescousse

Ces dernières semaines, les fortes températures et le manque de fourrage notamment dans le centre du pays ont affaibli tous les cheptels : zébus, moutons et chèvres, la mortalité du bétail a donc augmenté. Une situation quasi normale à cette période de l'année, estiment les responsables du ministère de l'Elevage. Il y a dix jours, des orages puissants ont frappé tout le centre du pays, coeur de la zone de d'élevage. Du vent frais, un coup de froid fatal pour de nombreuses bêtes déjà affaibli.

La fin de la période de sècheresse et le début de celle des pluies ont entrainé une forte mortalité dans le centre du pays ces derniers jours. A un mois et demi de la tabaski, les autorités ont réagi, le président Macky Sall a débloqué une importante somme pour les éleveurs.

