Afrique: Académie engins lourds du Maroc - 15 étudiants ivoiriens reçoivent leurs attestations

Après 11 mois de formation au Maroc dans le cadre du projet Académie Engins lourds et véhicules commerciaux (Agevec), les 15 étudiants ivoiriens de la première promotion viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation.

La cérémonie de remise de ces parchemins a eu lieu ce vendredi 6 juillet, dans les locaux du Centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Les diplômes ont été remis par Alexis Ahonzo, directeur de cabinet au Secrétariat d'Etat en charge de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle qui représentait Mamadou Touré, Secrétaire d'Etat.

Il s'est félicité de l'opportunité offerte à ces jeunes de renforcer leurs compétences techniques et professionnelles en maintenance d'engins de travaux publics. Avant de rappeler que ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la coopération avec le Maroc et de la volonté des autorités ivoiriennes d'améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. Cette formation est financée par l'Onudi.

Un second groupe de dix (10) stagiaires sélectionnés en 2017, actuellement en formation au Maroc, sera de retour à Abidjan le 31 juillet 2018. Ils devront réaliser un deuxième et dernier stage en Côte d'Ivoire afin de valider leurs attestations de formation.

Compte tenu des excellents résultats enregistrés par les stagiaires ivoiriens, un troisième groupe de dix stagiaires ivoiriens seront sélectionnés cette année 2018 pour démarrer la formation au Maroc à partir du mois de septembre prochain.

Rappelons que cette formation est financée par l'Onudi et est le fruit de la coopération entre cette institution et certains pays notamment le Gabon, le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire.

L'Académie engins lourds et véhicules commerciaux (Agevec) offre depuis 2016, à des jeunes diplômés en BT option Mécanique automobile et Maintenance des véhicules et engins (Mve), issus de ces pays, une formation pratique à l'École Mohammed VI à Settat au Maroc.