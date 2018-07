Cote d'Ivoire: L'usage des véhicules électriques - La Chambre de commerce lance les consultations

Conçu par un partenaire canadien qui soutient le développement économique et social au Canada et partout dans le monde (Saco/Ceso), ce projet à relent économique et environnemental pose deux grandes problématiques.

Selon des études le Transport, sur le plan mondial, était responsable de 23% des émissions de Gaz à effet de serre (Ges) et près 1,6 millions de personnes meurent chaque année du fait des la pollution atmosphérique. La Côte d'Ivoire ne sera pas en reste des ces effets néfastes du Ges à cause de la démographie galopante et de la stratégie de développement. Raison, pour laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) veut apporter sa contribution à l'effet de contenir à moins 2C le changement climatique. Ce à travers une série de consultation, dont l'une a porté ce vendredi 6 juillet à Abidjan-Plateau, sur l'installation de grappe industrielle, pour l'utilisation des véhicules électriques.

« La première est liée aux aspects législatifs, règlementaires, politiques, programmes, curricula et métiers. La seconde est relative à l'ensemble des infrastructures habilitantes, pris individuellement ou dans un ensemble sous forme de cluster. Bien évidemment, tout en respectant les cadres de gouvernance, et en facilitant la création d'un écosystème d'affaire profitable à tous. », souligne le premier vice président de la Cci-CI, Dr Parfait Kouassi. Avant de justifier qu'il est important de se préparer face aux changements majeurs qui vont intervenir dans quelques années, dans le mode du transport.

« En tant qu'organisme consulaire et courroie de transmission, notre rôle est de créer des cadres et de promouvoir des rencontre comme celle-ci en mettant en contact les différents partenaires pour qu'il en surgisse des choses positives », a indiqué le représentant du président de la Chambre. Cette réaction a été saluée par le directeur Afrique et Haiti du groupe Saco/Ceso, Ihaza Appolinaire. « Je suis heureux que la Chambre de commerce soit un partenaire privilégié pour diminuer l'intensité de tout ce qui est néfaste sur le l'environnemental, comme le secteur automobile. Le Canada fait partie des pays qui luttent pour la préservation de l'environnement. Et notre travail met l'accent sur la préservation de l'environnement, sur tout ce qui est énergie renouvelable, électricité solaire etc. Nous pensons qui'il est important pour nous de préserver l'environnement en vue de préparer à un monde beaucoup plus viable pour les générations à venir », a-t-il souligné.

Il existe, selon Saco/Ceso trois types de voiture : Les voitures tout-électrique, les voitures hybrides rechargeables et les voitures à prolongateur d'autonomie. Tous ces engins visent à réduire la pollution atmosphérique. Ils vont fonctionner à partir d'une batterie rechargeable qui sera disponible dans des boutiques.Mieux des grappes industrielles seront construites pour faire fonctionner ces voitures et les accessoires a tenté d'expliquer Mathias Dekouassi, consultant Copeden chez le partenaire canadien. A l'en croire, ce projet va générer 100.000 emplois directs comme indirects. Ajoutant qu'outre l'aspect environnemental et économique, ce projet a un impact social (inclusif, amélioration des conditions de vie des collectivités et meilleure résilience aux impacts des changements climatiques).