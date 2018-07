Elle a également rappelé les qualités de son géniteur arraché à leur affection. Un homme «dévoué à la tâche, toujours prêt à sauter dans le véhicule de la Cie, dès le premier Bip de sa radio». Et d'ajouter, au nom des parents et amis, «nous t'aimerons toujours».

Dans son témoignage, la fille aînée du défunt, Nelly Olivia Kouadio-Blé épouse Tioko, a, d'entrée, dit l'impuissance des proches face à la mort et qui empêche elle et les siens de retenir son père qui part sans retourner. «Va pour retrouver grand-père Kouadio-Blé Pierre et Mamie Kôkô qui t'attendent. Part en paix et que la terre de tes ancêtres te soit légère», a-t-elle pu dire.

Dans la tristesse, la douleur et la consternation, parents, agents de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), collègues de sa fille Nelly (Cabinet Deloitte) et ceux de son épouse Marcelline Gneproust (Fraternité Matin) sont venus nombreux assister à la levée du corps, ce vendredi 6 juillet 2018, à Ivosep Treichville, d'Albert Kouadio-Blé décédé le lundi 4 juin 2018 dans une clinique à Abidjan.

