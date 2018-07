Afrique: Coupe du monde Russie 2018 - ces sélectionneurs victimes des contre-performances de leur équipe

Oscar Ramirez ne sera pas non plus reconduit à son poste de sélectionneur du Costa Rica. Son contrat a expiré, a-t-on appris du président de la Fédération costaricaine, Rodolfo Villalobos, lors d'une conférence de presse. Le Costa Rica, quart finaliste en 2014, a été éliminé dès le premier tour en Russie avec un petit point. Ramirez était en poste depuis août 2015.

Après une Euro réussie en 2016, la Pologne était considérée comme l'un des favoris du groupe H. En Russie, Lewandowski et ses coéquipiers ont montré un autre visage, différent de celui de l'Euro en France. La Pologne a occupé la dernière place de son groupe avec trois points. Pas suffisant pour poursuivre la compétition. Dans le sillage de cette élimination dès le premier tour, Adam Nawalka, en poste depuis cinq ans, quittera ses fonctions le 30 juillet. «Je me sens responsable du fait qu'à la Coupe du monde, nous n'avons ni réalisé nos plans ni répondu aux attentes des supporteurs », a t-il dit. Nawalka a disputé cinquante matches avec la sélection, enregistrant vingt-six victoires, neuf défaites et quinze matches nuls. La fédération polonaise est à la recherche de son successeur.

L'Allemagne qui n'a pas pu défendre son titre à cause de son élimination dès la phase de poules a cependant donné un bel exemple. Elle a conservé son entraîneur. Joachim Löw va continuer à diriger la sélection allemande malgré son élimination surprise, a confirmé la Fédération allemande de football. En poste depuis 2006 et sous contrat jusqu'en 2022, il promet d'engager une reconstruction de la sélection en vue des prochaines échéances internationales.

