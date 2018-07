Sénégal: Pour avoir tranché en faveur de Khalifa Sall - La Cour de justice de la CEDEAO se met à dos le Macky

Depuis la publication, le 29 juin dernier, de sa décision en faveur du député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall au détriment de l'Etat du Sénégal, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cedeao) fait face à une véritable levée de boucliers de la part des partisans du président de la République. Ces derniers se démarquent de la décision prise par la juridiction communautaire.

La Cour de justice de la Cedeao fait de plus en plus l'objet d'attaques de la part de certains hauts responsables du régime en place. Relayées dans la presse, ces incriminations contre la juridiction qui a été créée par un protocole signé par les chefs d'États membres en 1991 sont quasi quotidiennes. Elles sont directement liées à la décision rendue par cette instance, le 29 juin dernier, en faveur du député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, au détriment de l'Etat du Sénégal dans le cadre de la procédure judiciaire concernant la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui a valu la condamnation en première instance de l'édile socialiste.

Parmi ces responsables, il y a notamment le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, son prédécesseur à la Primature, Aminata Touré, et l'actuel Garde de Sceaux et ministre de la Justice, le professeur Ismaïla Madior Fall pour ne citer que ceux-là puisque la liste est loin d'être exhaustive. Premier à se prononcer sur cette décision du juge communautaire, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, fut également le premier à minimiser la portée de ce jugement. Invité de l'édition 20 heures du journal télévisé de la Rts, quelques heures après la décision de la Cedeao, le Garde des Sceaux a souligné que la Cour s'est prononcée sur les questions de procédure mais pas sur le fond de cette affaire. Sous ce rapport, il a ainsi précisé que «du point de vue strictement juridique et judiciaire», la décision rendue «n'a aucun impact parce que cela ne remet pas en cause substantiellement la quintessence de la condamnation de Khalifa Sall et compagnie en première instance.

Abondant dans le même sens, l'actuel chef du Gouvernement, Mahammed Boun Abdallah Dionne, dans un entretien accordé à nos confrères de l'Observateur, fait savoir tout simplement que la Cour de la Cedeao n'est pas compétente pour ordonner des injonctions de faire à l'Etat du Sénégal, relativement à ses lois et procédures internes. Pour conclure, il a lui aussi précisé qu'il appartiendra au Sénégal de mettre en œuvre cette décision avec la marge de liberté d'appréciation respectueuse de sa souveraineté. « L'état du Sénégal a une souveraineté et c'est notre justice qui dicte les lois aux citoyens.

Nos tribunaux rendent justice au nom du peuple et pour le peuple. Donc, il n'y a aucune juridiction autre que celle du Sénégal qui est en mesure de rendre justice. C'est dans ce cadre que nos tribunaux ont déjà rendu jugement ». Concernant maintenant les décisions prises par les instances internationales, « il appartient aux avocats de l'Etat de faire en sorte de défendre leur point de vue», martelait, de son coté, Me Oumar Youm, ministre directeur de cabinet du président de la République et maire de Thiadiaye dans une vidéo postée par le site mbourtv.net, en marge d'une cérémonie de lancement de la lutte contre les dépôts sauvages d'ordures dans sa commune.

Toujours dans cette liste des responsables du parti au pouvoir qui sont montés au créneau contre la Cour de justice de la Cedeao du fait de son jugement rendu en faveur de l'ancien Secrétaire à la vie politique du Parti socialiste, il y a également l'ex-Premier ministre Aminata Touré. Interpellée par nos confrères du site d'information Seneweb, cette dernière qui fut également le premier responsable du parti au pouvoir à administrer le département de la Justice sous le régime du président Sall a fait remarquer que la «Cour de Justice de la Cedeao, depuis 2012, s'oppose systématiquement à l'Etat du Sénégal dans tous les cas de corruption et d'enrichissement illicite».

Sous ce rapport, Mimi Touré de préciser que le juge de la «Cedeao ne peut en aucune manière remettre en cause la souveraineté de nos juridictions nationales». «Je ne vois pas en quoi les sept juges que composent cette Cour, fussent-ils d'une juridiction communautaire, pourraient avoir plus de sagesse et de clairvoyance que tous les juges sénégalais de première instance, d'appel et de cassation réunis».