Congo-Kinshasa: Slam - Un Brazzavillois et un Kinois déclament leurs mots

« Je serai absente sur la scène congolaise pendant trois mois, voilà pourquoi j'ai voulu produire ce spectacle. C'est aussi une occasion d'échanger les mots avec mon public. Par ailleurs, j'ai voulu échanger avec Peter, un ami que j'ai rencontré quand j'étais à Kinshasa, l'année dernière. J'étais non seulement séduite par sa plume mais aussi par sa manière d'aborder certains sujets. Voilà pourquoi j'ai voulu échanger avec lui. Ces échanges ont commencé depuis que nous nous sommes connus et nous avons commencé à monter des projets ensemble. C'est ainsi que je me suis dit pourquoi ne pas le faire participer à ce moment, puisque je ne serai pas seulement absente de Brazzaville mais de Kinshasa également », a déclaré la slameuse congolaise.

C'était une rencontre à deux volets, le premier étant celui d'au revoir temporel, étant donné que la célèbre slameuse congolaise, Mariusca Moukengué, va devoir prendre sa résidence de création en Suisse, pour trois mois. Et le second entrait dans le cadre des échanges culturels.

