Algérie: Messahel transmet un message du Président Bouteflika à son homologue zimbabwéen

Alger — Le ministre des Affaires étrangères a été reçu, vendredi à Harare, par le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, auquel il a transmis un message de "fraternité et de solidarité", du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Messahel "a transmis au président Mnangagwa un message de fraternité et de solidarité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par lequel le Chef de l'Etat réitère l'attachement de l'Algérie au renforcement de ses liens historiques avec le Zimbabwe", précise le communiqué.

Le président Mnangagwa "a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des liens politiques qui unissent les deux pays et du caractère régulier de la concertation entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment dans le cadre de l'Union africaine", ajoute la même source.

Le ministre des Affaires étrangères a, pour sa part, "réitéré la volonté de l'Algérie, au plus haut niveau, de dynamiser la coopération bilatérale dans divers domaines, et de poursuivre la tradition de consultation et de concertation entre les deux pays, aussi bien sur le plan bilatéral que sur les plans régional et international".

Il a, à ce titre, indiqué que "l'Algérie et le Zimbabwe continueront à travailler ensemble pour faire face aux défis communs, notamment sur le continent africain".

Mnangagwa "a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre à Monsieur le Président de la République ses salutations fraternelles et ses sentiments de considération et d'estime ainsi que ses vœux de bonheur et de progrès au peuple algérien", indique le communiqué.