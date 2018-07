Burkina Faso: Crise au sein du Rds - Des militants dénoncent un « ostracisme systématique»

Des militants du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme (RDS) ont animé une conférence de presse, le 5 juillet 2018, pour, ont-ils dit, dénoncer des pratiques qu'ils jugent injustes au sein du parti.

Le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme (RDS) est actuellement mal géré ! C'est du moins ce que pensent certains cadres de ce parti. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée le 5 juillet dernier à Ouagadougou.

Pour l'occasion, des responsables venus du Sanmatenga, du Passoré, du Namentenga et du Soum ont fait le déplacement de Ouagadougou pour exprimer leur mécontentement. «Aux élections municipales de 2016, le RDS a obtenu 163 conseillers dont 148 dans la province du Sanmatenga, 9 dans le Soum, 4 dans le Passoré et 2 dans le Namentenga. Curieusement, c'est après ces succès que le président a introduit, dans la gestion du parti, des méthodes aux antipodes des règles démocratiques. On pourra citer, entre autres : L'ostracisme systématique qui frappe plusieurs membres du Secrétariat exécutif national et cela, en violation flagrante des textes du parti. La gestion cavalière et autocratique du parti orchestré par un noyau composé du président et de ses vice-présidents avec l'accaparement des rôles dévolus aux autres membres du SEN, et cela, dans un climat délétère où tout débat est proscrit», s'est indigné Karim Ouédraogo, Secrétaire général du parti.

D'autres actions, telles que la volonté du président d'unir le parti à d'autres regroupements politiques, ne sont pas vues d'un bon œil par les animateurs de la conférence. Pour eux, le président et ceux qui lui sont fidèles, ne sont pas représentatifs au sein du parti.

«Le président François Ouindelassida Ouédraogo du RDS n'a obtenu aucun conseiller dans son propre village à Song Naaba et aucun conseiller non plus dans son quartier résidentiel Ouidi de Ouagadougou. Pour la vice-présidente, Yvette Dembélé, représentant le parti au gouvernement au poste de secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, chargée des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de lutte contre l'exclusion, on constate une incapacité notoire de présenter des candidatures dans sa province de base qu'est le Banwa et sa quête de poste vaille que vaille », a indiqué le SG Karim Ouédraogo, avant de déplorer la convocation d'un conseil national du parti, le samedi 7 juillet prochain, au domicile du président François Ouindelassida Ouédraogo sis au quartier Ouidi, au mépris, dit-il, des textes statutaires du parti.

En rappel, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme (RDS) est un parti politique créé en 2009, à la suite d'une crise au PDP/PS, après la disparition du Pr Joseph Ki-Zerbo. Il a soutenu la candidature de Roch Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle de 2015 et est actuellement membre de la mouvance présidentielle. Son président d'honneur n'est autre que le Dima de Boussouma, actuellement député à l'Assemblée nationale.