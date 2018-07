Cote d'Ivoire: Développement de la Bagoué - Des infrastructures d'un coût de 138 millions FCFA livrées aux populations

« Nous sommes témoins de la remise des clés de diverses infrastructures (... ) Cela est un gage de transparence et de bonne gouvernance. Nous voudrons donc saluer Siama Bamba pour les efforts consentis jusque-là et nous les exhortons à maintenir le cap », a exhorté Gueu Georges Gombagui, préfet de région. Ce, au terme de la session ordinaire du Conseil régional tenue le 23 juin dernier, à Papara, un village du département de Tengréla.

C'était à l'occasion de la mise à la disposition des populations du samedi 23 au lundi 25 juin 2018, des infrastructures socio-économiques d'un coût de 138 millions de FCFA. Ce sont une pompe d'hydraulique villageoise à Dombasso ; une cantine scolaire à Nigouni et deux (2) écoles primaires de trois (3) classes avec bureaux de directeur construites à Bolona et à San (Tengréla). A cela, il faut ajouter deux (2) ambulances médicalisées offertes aux centres de santé de Baya et de Kébi (Boundiali) ainsi que d'un (1) dispensaire et du logement de l'infirmier du centre de santé réalisés à Sanahoulé (Tengréla).

