Algérie: Conférence des ambassadeurs et consuls généraux - Défis du Pndes et enjeux sécuritaires au menu

Les travaux de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso ont débuté ce jeudi 5 juillet 2018 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Placée sous le thème, « défis du PNDES et enjeux sécuritaires : quelle contribution de la diplomatie burkinabè ? », cette conférence prend fin ce vendredi 6 juillet 2018.

« Défis du PNDES et enjeux sécuritaires : quelle contribution de la diplomatie burkinabè ? » constitue le thème de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso, qui a ouvert ses travaux le 5 juillet dernier sous la présidence de Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso. Une première depuis l'accession à la magistrature suprême de l'actuel locataire de Kosyam, a souligné le doyen des ambassadeurs et consuls généraux, Alain Francis Gustave Ilboudo, ambassadeur du Burkina Faso en France.

Ajoutant que c'est un rendez-vous de la haute importance que les diplomates qu'ils sont attendaient, parce que c'est un moment privilégié de rencontre, d'échanges, de partage entre ambassadeurs et entre ces derniers et les autorités de tutelle. Et de relever que c'est une fonction qui exige une mise à niveau, pour répondre aux connaissances des politiques étrangères du Burkina Faso.

Pour être en rapport avec le thème de la conférence, les ambassadeurs et consuls généraux auront droit, pendant ces deux jours, à des communications sur, entre autres, l'état de mobilisation des ressources et de mise en œuvre du PNDES, le rôle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PNDES.

En plus, les échanges vont se poursuivre sur la situation sécuritaire au Burkina Faso et l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, le programme d'urgence pour le Sahel. Au menu des travaux, il est également question de la gestion et du contrôle de l'état-civil dans les missions diplomatiques et postes consulaires, la sécurisation des visas et des documents d'identification dans les missions diplomatiques et postes consulaires, l'orientation de l'action diplomatique pour le renforcement de la diplomatie burkinabè, la rationalisation des dépenses dans les missions diplomatiques.

Le ministre Alpha Barry salue la touche du président du Faso

Pour le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, c'est une opportunité pour les diplomates burkinabè de se ressourcer aux grands objectifs diplomatiques, économiques, sécuritaires et dans bien d'autres domaines.

Ce fut une occasion pour Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, de remercier le président Roch Marc Christian Kaboré, de lui avoir fait confiance en le nommant à ce ministère aussi sensible afin de donner une bonne image du pays à travers des relations apaisées avec les différents pays amis dont particulièrement les voisins. Et de relever qu'il est à l'école du chef de l'Etat qui, lors de « la fameuse question du mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne », le président Roch Marc Christian Kaboré a privilégié le dialogue, la concertation, l'apaisement dans l'intérêt du Burkina Faso.

Des chantiers et résultats, le ministre Alpha Barry indique qu'il y en a à mi-parcours du mandat du chef de l'Etat, tout en rappelant qu'en 2017, il y a eu la tenue de 6 commissions de coopération et la signature de 43 accords de coopération. Parmi les succès diplomatiques, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération évoque la signature du deuxième Compact MCA, la levée du secret défense sur l'affaire Thomas Sankara.

Il évoque la touche du président du Faso lors du dernier FESPACO où la remise de l'Etalon d'or a été faite par deux chefs d'Etat que sont Roch Marc Christian Kaboré et son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Au sujet de la Chine populaire, Alpha Barry fait savoir que diplomates et autres politiques saluent la vision du chef de l'Etat d'avoir renoué avec ce partenaire, avant de confier que le président du Faso est très actif dans le cadre du G5 Sahel où ils sont nombreux à attendre de sa présidence en 2019.