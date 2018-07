Angola: Croissance des infrastructures hôtelières et touristiques à Cuanza Sul

Selon la ministre, dans cette phase de crise financière, les stratégies du secteur devraient être orientées vers un service de plus en plus attractif, pour répondre aux politiques définies par l'Exécutif angolais.

Il a indiqué qu'il y avait quatre objectifs comme supplément du résultat de la 61ème réunion de la Commission de l'OMT pour l'Afrique, notamment la communication, la collaboration, la coopération et la coordination, des directives qui devraient être transmises aux directeurs provinciaux, afin que ces actions ne soient pas seulement avec le ministère, mais aussi avoir un certain impact sur la base.

"La construction d'infrastructures hôtelières et similaires a favorisé l'embauche de nombreux jeunes qui sont maintenant en mesure de subvenir aux besoins de leur famille", a souligné le gouverneur. Selon le gouverneur, la province possède un potentiel touristique enviable qui nécessite davantage d'investissements de la classe entrepreneuriale. Il a dit que le secteur devrait travailler dans le sens de massifier et de promouvoir certaines zones touristiques, afin de contribuer à la collecte des recettes pour l'Etat.

Eusébio de Brito Teixeira, qui intervenait à l'ouverture du 1er Conseil consultatif du ministère du Tourisme, a indiqué qu'actuellement, le secteur comptait 326 unités hôtelières et de restauration, dont 20 hôtels, 105 bâtiments supplémentaires d'hébergement et 201 établissement de restauration et similaires, avec capacité de 1.987 chambres et 2.374 lits.

