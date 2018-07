Tunisie: Est-ce l'irréparable ?

Selon des sources officielles, le nombre de fraudeurs au Bac au cours de la session principale a atteint 674 cas. Le secteur public compte 450 cas. Soit près de 66,7% de l'ensemble des cas de fraude. Le secteur privé a enregistré 170 cas équivalant à, environ, 25,2% de l'ensemble et, enfin, 54 candidats ont été signalés parmi les candidats à titre individuel. C'est environ 8% des élèves incriminés.

Si on considère le nombre total d'élèves inscrits (107.981), les établissements publics auraient enregistré un taux de fraudeurs de près de 2,5%. Sur les 18.783 candidats du privé, le taux de fraude serait de 1%. Idem pour les candidats à titre individuel dont le nombre est de 5.486.

Plus de 300.000 SMS

Rappelons que les chiffres enregistrés en 2014, par exemple, avaient atteint 756 cas contre 300, en 2016 et 271 en 2017. Ces chiffres reflètent une certaine volatilité liée aux conditions imposées aux candidats. C'est ce qui fait dire à quelques-uns que, quelles que soient les mesures prises, il y aura, toujours, des contrevenants. En dépit de tous les risques, ces élèves tentent le tout pour le tout sans prendre en compte les graves conséquences qui peuvent en découler.

Ce n'est qu'après coup que les candidats fautifs mesurent à quel point ils avaient tenté le diable. Les regrets ne leur sont plus d'aucun secours d'autant que les autorités sont demeurées intraitables. Elles s'en remettent aux commissions créées à cet effet et qui sont souveraines dans leurs décisions.

Pourtant, ces dispositions ont été plus ressenties qu'auparavant à cause de la grosse campagne et du grand tapage qui a entouré l'examen du Bac. Il ne faut pas oublier que le ministère a mis les bouchées doubles pour prévenir contre toute tentative de fraude. Plus de 300.000 SMS ont été envoyés aux candidats à trois reprises, sans parler de spots audiovisuels et de flyers distribués aux élèves.

Selon le ministère, tout a été fait pour sensibiliser les éventuels fraudeurs et les mettre devant leurs responsabilités. Mais, malgré tous ces efforts, quelques récalcitrants ont défié les règlements au risque de s'exposer aux graves sanctions énoncées par le dernier arrêté du ministère relatif à la fraude au bac.

L'appel des parents

Devant le nombre assez significatif de cas flagrants, une bonne partie de l'opinion publique a jugé les mesures (pouvant aller jusqu'à 5 ans de privation de passer le Bac) relativement sévères.

Autrement dit, on appellerait à une plus grande clémence envers les fautifs selon la gravité du cas. Il y a, en tout cas, ceux qui ne soutiennent pas cette idée car elle porterait préjudice à ceux qui ont été, déjà, punis durant d'autres sessions et qui n'ont bénéficié d'aucune indulgence.

Les autorités trouveront-elles une réponse susceptible de satisfaire cette demande pressante de certains parents ulcérés par le sort qui a été réservé à leurs enfants sans, pour autant, nuire aux réglementations appliquées en la matière ?