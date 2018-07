Tunisie: Un retour à la normale progressif

«Nous n'avons pas de chiffre exact sur le nombre de personnes victimes de cette coupure, mais nous avons précisé dans nos communiqués les régions qui ont été touchées et privées d'eau. Il ne faut pas publier d'informations erronées et induire en erreur les gens . Nous avons 2 900 000 abonnés à la Sonede. Il ne peut pas y avoir 1 000 000 de personnes touchées», a précisé une source autorisée à la Sonede.

Interrogée sur l'implication du conducteur du trax dans l'incident, la Sonede a déclaré que la Présidence du gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête dans les plus brefs délais afin de déterminer la responsabilité de chacun. «On ne peut rien déclarer pour l'instant, une enquête révélera tout. Notre priorité actuellement et notre unique souci sont la reprise de distribution de l'eau, surtout par cette chaleur caniculaire. Nous voulons mettre un terme le plus rapidement possible au calvaire des habitants privés d' eau. Mais il ne faut pas occulter le fait que même la Sonede a subi de grands dégâts et nous sommes nous-mêmes victimes de cet incident».

