Tunisie: Une préparation pointue

De retour avant-hier à Tunis, les joueurs ont été libérés pour observer cinq jours de repos et prendre un nouveau souffle. Ils se rassembleront le lundi 9 juillet pour entamer une longue et riche campagne de préparation scindée en sept étapes en vue d'une échéance d'envergure, celle qui concerne le championnat du monde qui se tiendra du 10 au 30 septembre en Italie et en Bulgarie. Jacob Antonio, le sélectionneur national, dispose ainsi de deux mois pour réaliser un travail volumineux et soutenu en fonction de toutes les conclusions tirées à l'issue des JM.

Quatorze joueurs seront à la disposition de Jacob, les douze de Tarragone avec le retour de Mohamed Ali Ben Othmane et Amen Allah Hmissi, et formeront éventuellement la liste du Mondial.

L'ensemble fera le voyage le mardi 10 juillet en Italie pour un stage de cinq jours marqué par deux rencontres amicales face à l'équipe du pays hôte qui s'est adjugé la médaille d'or des JM de Tarragone. Les séances d'entraînement matinales seront consacrées au volet physique, celles de l'après-midi à l'aspect technico-tactique.

Au menu de cette première sortie, place à la seconde étape qui aura lieu à Sousse durant la deuxième moitié du mois courant. L'équipe de Tunisie devrait affronter en amical son homologue turque à trois reprises.

La troisième étape se déroulera également à Sousse pendant les deux premières semaines du mois d'août et se limitera à une série d'entraînements touchant tous les aspects.

La quatrième à Moscou du 16 au 20 août meublée par deux rencontres face à l'équipe A de Russie.

La cinquième étape à Sousse du 22 au 29 août.

La sixième étape à Prague du 30 août au 2 septembre au cours de laquelle l'équipe de Tunisie se mesurera lors de deux tests à son homologue tchèque.

La septième et dernière étape aura lieu à Tunis et sera dédiée à un travail en commun avec l'équipe de la République dominicaine et deux tests d'application, et ce, du 4 au 8 septembre.