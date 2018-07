Tunisie: Entre le marteau et l'enclume

Pour sa part, Mokhtar Rassaâ a mis l'accent sur l'équilibre budgétaire à assurer. « L'an dernier, 80% de la programmation a été accordée à des artistes tunisiens. Malheureusement, la plupart d'entre eux n'ont pas pu remplir les gradins. Si ces artistes ne drainent que 400 personnes, autant organiser le festival dans un espace moins grand», a-t-il martelé. «Alors pourquoi offre-t-on la chance à un artiste méconnu comme Ali Jaziri et pas à d'autres ?», s'est interrogé un journaliste. « Un musicien qui a des potentialités », répond le directeur du festival.

Depuis des années, le festival de Carthage tente l'équation difficile qui consiste à préserver son prestige culturel et en même temps rentrer au moins dans ses frais. Ainsi la rentabilité s'impose et la programmation en dépend. Entre divertissement et culture, le choix semble difficile. Remplir 7.500 places n'est pas toujours évident. On opte alors pour les vedettes les plus en vogue sur le marché, susceptibles d'attirer le plus grand nombre de spectateurs et de garantir au moins une réussite commerciale.

Alors, on prend les mêmes et on recommence. C'est plus sûr et puis le public en redemande : Majda Erroumi, Kadhem Essaher, Marcel Khalifa assurent et rassurent. Pas besoin de promotion, leurs fans ne les laisseront pas tomber et viendront en grand nombre. Pour les Tunisiens Yusra Mahnouch, Hassen Doss et particulièrement la diva Amina Fakhet, dont on annonce déjà le retour triomphal pour deux soirées, sont des jokers sur lesquels on peut parier. Le marché est conclu et Carthage peut être fier de sa programmation. Peut-on mieux faire ?

La programmation se joue toujours sur le même carré d'as et le même registre. Pas de prise de risque. L'expérience a été tentée mais s'est soldée par un échec. Les dossiers proposés, dit-on, n'ont pas l'air de convaincre les commissions de sélection. De toute façon, pourquoi les recalés tiennent-ils à participer à tout prix à ce festival, il y en a bien 300 autres dans le pays sans budget conséquent aptes à accueillir les artistes tunisiens de toute envergure.

Carthage est contraint de se résoudre à programmer une année sur deux, sinon tous les ans, les mêmes têtes d'affiche affectionnées par la foule notamment féminine dont les festivals restent une aubaine pour sortir et se divertir. Toutefois, il y a lieu de reconnaître que la programmation est éclectique et s'adresse à tous les goûts. Les amateurs de danse et de théâtre ont droit à onze spectacles à Mad'Art Carthage en hommage à Raja Ben Ammar. Bon festival !