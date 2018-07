Mali: Mondial 2018 - Kanté « aller le plus loin possible »

Un des meilleurs milieux de terrain du Mondial 2018, N'Golo Kanté a de nouveau été présent contre l'Uruguay vendredi, participant de la meilleure des façons à la qualification des Bleus pour les demi-finales. Alors que la France affrontera la Belgique mardi prochain pour une place en finale, Kanté espère aller jusqu'au bout.

« Cette année, on a vraiment une belle équipe. On a un bon groupe. Tout le monde donne le maximum pour aller le plus loin possible. C'est ce qu'on essaye de faire. Il reste deux matchs. Il faut continuer pour aller le plus loin possible. On a fait un bon match d'équipe. On a été costaud. On mérite la victoire. C'est une fierté et un honneur de porter ce maillot et de défendre les couleurs de l'équipe de France. On en profite au maximum », a-t-il confié au micro de TF1.