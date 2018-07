Tunisie: L'ambition comme moteur

Et au stade de la compétition, on ne change pas une équipe qui gagne. On retrouverait donc le même onze que contre la Suisse pour ce quart de finale, à une exception près : Mikael Lustig, averti en huitièmes de finale, sera suspendu contre l'Angleterre et sans doute suppléé par Emil Krafth. Aux côtés de ce dernier, l'escouade Suédoise sera formée des Olsen, Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg et Berg, Toivonen. Un fait est à souligner enfin concernant les Suédois.

Pour arriver en Russie, ils ont franchi des obstacles de taille.

Ils ont d'abord éliminé l'Italie de Gianluigi Buffon en barrages (excusez du peu!). Puis, ils ont terminé premiers d'une poule fatale à l'Allemagne, championne en titre ! Et tout ça, sans l'emblématique et encombrant Zlatan Ibrahimovic qui s'est retiré de la sélection après l'Euro 2016. Et ça marche mieux pour les Suédois ! En clair, finis les ego, finis les clans. La Suède, c'est un corps sain dans un esprit sain! Un onze rigoureux et solidaire.

Retrouver son lustre d'antan

Revenons maintenant à l'Angleterre, nation du sport-roi par excellence. Tout d'abord quelques enseignements. C'est la première fois dans l'histoire que l'Angleterre réussit sa séance de tirs au but en Coupe du monde après trois échecs (1990, 1998 et 2006). Il s'agissait de chasser le signe indien et de retrouver tout ce qui a fait sa notoriété par le passé.

Jordan Pickford, le dernier rempart. Harry Kane, l'incontournable capitaine. Walker, Stones, Maguire, Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young, Kane, Sterling et Vardy. C'est une génération de compétiteurs talentueux qui ambitionnent de retrouver le sommet.

Pour les Anglais, il s'agit ni plus ni moins que de redorer son blason et retrouver son lustre d'antan. Quant au coach Gareth Southgate, son entrée au panthéon de l'histoire du football britannique dépend forcément de l'issue d'un choc face à des Suédois qui ont l'intention de jouer crânement leurs chances.