Tunisie: Après la tempête, retour de l'eau potable

Ces derniers ont passé une nuit blanche jusqu'au rétablissement de la situation et le retour de l'eau potable. Le mercure n'a pas baissé d'un cran, rendant difficiles les conditions de travail des agents de la Sonede et de la Steg qui ont réussi, à coups de prouesses et de mobilisation, à maîtriser la situation en un temps record.

Il faut reconnaître aussi que le gouvernorat de Jendouba est connu pour ses reliefs escarpés, ce qui rend difficile l'approvisionnement de certaines de ses localités en eau potable, en dépit des efforts déployés par l'Etat pour assurer l'approvisionnement de la population en eau par le biais des grands axes hydrauliques relatifs à l'interconnexion des barrages pour le transfert de l'eau vers les régions pauvres en ressources hydrauliques, comme Fernana, Aïn Draham et d'autres délégations situées dans les gouvernorats du Kef et de Siliana.

Toujours est-il que cette tempête n'a fort heureusement pas provoqué d'autres dégâts et encore moins d'incendies à un moment où tous les services forestiers et de la protection civile sont sur le qui-vive et fortement mobilisés.