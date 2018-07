Afrique: Ces hirondelles qui ne font plus le printemps

Fini le règne des stars classiques

Les sélectionneurs qui sont encore dans la course pour le sacre et pour les places d'honneur ont compris avant ou plus que d'autres que les stars capables à elles seules de faire gagner leur équipe et les hirondelles qui font le printemps, c'est patiquement, pour ne pas dire bel et bien fini.

Jérôme Boateng n'est pas le Kaiser Franz Beckenbauer, Thomas Müller n'est pas Gerd Muller et l'Allemagne de 2018 n'est pas l'Allemagne de 1974 qui est parvenue grâce à l'apport de ses stars de l'époque à prendre le dessus sur une armada offensive orange conduite par Johan Cruyff, Van Hanegem, Arie Haan et Neeskens, la plus belle dans l'histoire du foot hollandais, au point que certains comme le technicien français le plus célèbre Albert Batteux sont allés jusqu'à qualifier la Hollande comme «vainqueur moral» de cette finale.

Lionel Messi, malgré ses cinq ballons d'or FF, n'est pas Diego Armando Maradona, vainqueur avec l'Argentine de la finale 1986 et marquant de son talent et de sa forte personnalité sur les terrains de jeu plus d'une phase finale avant d'être «freiné» brutalement en plein mondial de 1994 par une louche affaire de dopage non élucidée jusqu'à ce jour.

A l'époque, le grand Diego Maradona était flanqué de joueurs gradés et lieutenants fidèles comme Brown, Valdano, Burruchaga. En 1978, cette même Argentine est montée sur le podium mondial grâce à une bonne pléiade de joueurs d'exception, tels que Passarella en défense, Fillol dans les buts, un trio d'attaque remarquable Bertoni-Kempes-Luqué et un sélectionneur hors pair, César Luis Menotti.

Un temps, un contexte et une génération qui sont très loin de ceux dont a bénéficié Lionel Messi et qui font que cette superstar, malgré son palmarès éloquent avec quatre C1, neuf Ligas et cinq ballons d'or FF, restera sans doute sur sa faim et n'ajoutera pas le titre de Coupe du monde à son glorieux CV.

Cristiano Ronaldo n'est pas plus chanceux que son éternel rival et, quittant ce mondial très tôt, presque sur la pointe des pieds, il ne peut pas aspirer lui aussi à 33 ans (37 ans au mondial du Qatar en 2022) à ajouter ce précieux sacre à son palmarès de cinq Ballons d'or FF. Même le Brésilien Neymar, après un premier tour laborieux et une qualification pas facile aux quarts de finale, ne semble pas en mesure d'être l'homme providentiel capable d'emmener la Seleçao jusqu'au podium comme l'ont fait cinq fois Garrincha, Zagallo, Rivaldo, Rivelino, Jaïrzinho, Romario, Ronaldo, Zico et bien entendu le Roi Pelé présent depuis la première Coupe du monde de 1958 en Suède.

Si des outsiders au départ comme la France, la Belgique, l'Uruguay, la Croatie et à un degré moindre l'Angleterre sont devenus des favoris en puissance après la sortie prématurée des favoris du coup d'envoi, c'est parce que ce sont des équipes qui tournent non pas autour d'une seule star par laquelle tout passe ou doit passer mais qui puisent leur force, leur puissance, leur suprématie de plusieurs joueurs cadres dans la composition et plusieurs joueurs clés dans le système qui jouent collectivement pour l'équipe et qui forment un bloc solide comme un roc.

La force de frappe, l'efficacité, le but peuvent provenir d'un attaquant de pointe comme Kylian Mbappé, comme il peut provenir d'un arrière droit Benjamin Pavard (deux buts d'anthologie de la France face à l'Argentine). C'est le cas du trio «espagnol» au Real Madrid et à Barcelone Mates Kovacic, Luka Modric, Ivan Rakitic qui sont derrière le visage plus que séduisant montré par la Croatie.

C'est le cas également du trio Maximiliano Gomez, Luis Suarez et Edinson Cavani qui font que l'Uruguay a atteint un haut palier qui lui permet de jouer plus que les trouble-fêtes de ce mondial s'il dépasse les quarts de finale. Cette coupe du monde annonce une nouvelle génération de stars. Pour Messi, Ronaldo, Iniesta, Müller, c'est bel et bien fini.

Auteur : Hédi JENNY

Ajouté le : 07-07-2018