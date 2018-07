Tunisie: Trouver des remèdes

Les principales recommandations des professionnels du secteur visent à soutenir la pharmacie centrale qui assure la régularité de l'approvisionnement et préserve le pays des médicaments contrefaits ou de qualité inférieure. Il s'agit notamment de consolider l'atout de l'exportation qui représente un pilier essentiel pour le futur du secteur, développer le savoir-faire industriel, favoriser le développement des produits génériques, étudier la révision des marges pharmaceutiques et de la rémunération du pharmacien et mettre en place une politique de clarification de la politique de prise en charge des médicaments par la Cnam afin d'éviter le dérapage vers des situations difficilement contrôlables.

Un patient muni de deux ordonnances de soins, la sienne et celle de son épouse, se voit notifier une fin de non-recevoir. L'assistante en pharmacie, toute confuse, concède que tel ou tel médicament est en rupture de stock. Le client a dû prendre son mal en patience et poursuivre sa quête de médicaments en se rendant à une autre officine du quartier.

