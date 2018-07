Togo: Fusion dans l'humanitaire

'En mettant en commun nos forces, nous sommes convaincus que nous pouvons induire des changements concrets et durables pour les enfants et les jeunes à l'heure des objectifs pour le développement durable', a indiqué Mohamed Bah, le représentant de Plan International au Togo

Au Togo l'action se concentrera désormais sur les compétences et les opportunités pour l'emploi des jeunes et l'entreprenariat, la santé sexuelle et reproductive des filles et des jeunes femmes, et la protection genre transformateur des enfants.

L'organisation veut développer ses activités et vient de fusionner avec BØRNEfonden, une ONG danoise qui est confrontée à des problèmes financiers depuis quelques mois dans les pays où elle est active : Bénin, Burkina Faso, Mali et Togo.

