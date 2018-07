Cote d'Ivoire: Politique nationale - Mmes Dagri Diabaté et Kandia Camara ont échangé avec M. Bédié

Politique nationale: Mmes Dagri Diabaté et Kandia Camara ont échangé avec M. Bédié

La rencontre entre le président du Pdci-Rda et la présidente du Rdr et sa secrétaire générale Kandia Camarades s'est déroulée à Daoukro, vendredi 6 juillet 2018.

Communiqué

Ce jour, vendredi 06 juillet 2018, Madame Henriette DAGRI DIABATE, Présidente du RDR et Madame Kandia CAMARA, Secrétaire Général du RDR ont rencontré Son Excellence, Monsieur Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA et Président de la Conférence des présidents du RHDP, assisté de Monsieur N'DRI KOUADIO Narcisse, Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA chargé des Commissions Techniques Nationales et porte-parole du PDCI-RDA.

Débutée à 11 h 15mn, cette séance s'est achevée à 13 h 10mn.

Le Président du PDCI-RDA et Président de la Conférence des Présidents du RHDP a remercié ses hôtes d'avoir répondu à son invitation en effectuant le déplacement de Daoukro pour échanger sur la poursuite des travaux relatifs à la création du parti unifié dénommé RHDP ; et ce conformément à la résolution du Bureau Politique du 17 juin 2018, lui donnant mandat d'agir à cet effet.

Il a donné lecture de trois (3) documents qui sont :

1. RAPPEL DU CONTEXTE DE LA SIGNATURE DU COMMUNIQUE DU 10 AVRIL 2018 ET DE LA SIGNATURE DE L'ACCORD POLITIQUE DU 12 AVRIL 2018

2. PREAMBULE

OBSERVATIONS GENERALES SUR LE PROJET DE STATUTS DU PARTI UNIFIE DENOMME RHDP

3. PROPOSITION D'AMENDEMENT DU PDCI-RDA DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU TITRE V DU PROJET DES STATUTS DU PARTI UNIFIE DENOMME RHDP

Il a indiqué que ces documents ne peuvent pas être discutés dans le fond au cours la présente séance. Il a prié ses hôtes de transmettre ces documents à Son Excellence, Monsieur Alassane OUATTARA, Président d'honneur du RDR.

La délégation conduite par la Présidente du RDR a fait également des propositions et s'est engagée à transmettre fidèlement au Président d'honneur du RDR les points de vue échangés et les documents, ci-dessus cités, reçus du Président du PDCI-RDA et Président de la Conférence des présidents du RHDP.

Fait à Daoukro le 06 juillet 2018