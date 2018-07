Afrique du Nord: Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique - 90.5 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la gestion des frontières et la protection des migrants en Afrique du Nord

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 06 July 2018 / PRN Africa / -- La Commission européenne a approuvé ce jour 3 nouveaux programmes relatifs à la migration en Afrique du Nord, pour un montant total supérieur à 90 millions d'euros.

Cette décision fait suite aux conclusions du Conseil européen de la semaine dernière, au cours duquel les dirigeants européens se sont engagés à intensifier l'aide le long de la route de la Méditerranée centrale. Les nouveaux programmes au titre du fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique accroîtront l'aide de l'UE en faveur des réfugiés et des migrants vulnérables et amélioreront les capacités de gestion des frontières des pays partenaires.

Mme Federica Mogherini, haute représentante/vice-présidente, a fait le commentaire suivant: «Les nouveaux programmes adoptés aujourd'hui intensifieront l'action que nous menons en vue de gérer les flux migratoires de manière humaine et durable, en sauvant et en protégeant la vie de réfugiés et de migrants et en leur fournissant une aide et en luttant contre les trafiquants et les passeurs. Notre approche intégrée combine une action en mer et une action conjointe avec des pays partenaires le long des routes migratoires, y compris en Libye et au Sahel. Ce travail a déjà porté ses fruits et en portera encore davantage si les États membres se conforment aux engagements qu'ils ont pris depuis la création du fonds fiduciaire à La Valette, en 2015.»

M. Johannes Hahn, commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, a ajouté: «La formule du partenariat est déterminante pour relever les défis posés par la migration irrégulière. En travaillant de concert avec nos voisins du sud, nous pouvons faire face à ce problème et procurer des avantages aux pays partenaires, aux migrants et à l'Europe. Les nouveaux programmes de ce jour aideront les autorités à améliorer la gestion des frontières, tout en assurant la protection des migrants vulnérables et l'octroi d'une aide d'urgence à ces derniers.»

D'un montant de 90,5 millions d'euros, l'aide récemment adoptée financera 3 programmes, qui viendront compléter les efforts actuellement déployés par l'UE dans la région:

Au moyen du programme de gestion des frontières de la région du Maghreb, d'une valeur de 55 millions d'euros, l'UE soutiendra les efforts consentis par les institutions nationales au Maroc et en Tunisie en vue de sauver des vies humaines en mer, d'améliorer la gestion des frontières maritimes et de lutter contre les passeurs opérant dans la région. Mis en œuvre par le ministère de l'intérieur italien et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (CIDPM), ce programme mettra l'accent sur le renforcement des capacités, ainsi que sur la fourniture d'équipements et leur entretien.

En s'appuyant sur les programmes existants, l'UE accroîtra son aide en faveur de la protection des réfugiés et des migrants en Libye aux points de débarquement, dans les centres de rétention, dans les régions méridionales désertiques éloignées et en milieu urbain. D'une valeur de 29 millions d'euros, le programme d'«approche intégrée de la protection et d'aide d'urgence aux migrants vulnérables et bloqués en Libye» sera mis en œuvre conjointement avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Il encouragera aussi les initiatives visant à ouvrir des perspectives économiques aux migrants sur le marché du travail national, en concertation avec le ministère libyen du travail.

Avec 6,5 millions d'euros supplémentaires, l'UE renforcera son aide aux migrants vulnérables, à l'appui de la stratégie nationale du Maroc en matière de migration, adoptée en 2014. L'accès des migrants vulnérables aux services de base en sera facilité et la capacité des associations et organisations locales à fournir efficacement ces services s'en trouvera améliorée. Les organisations de la société civile mettront en œuvre ce programme.

Contexte

Le fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique a été créé en 2015 en vue de remédier aux causes profondes des migrations irrégulières et des déplacements forcés. Le budget alloué s'élève jusqu'ici à 3,43 milliards d'euros et provient de l'UE, de ses États membres et d'autres donateurs. À ce jour, 164 programmes ont été approuvés pour les 3 régions concernées (Afrique du Nord, Sahel/lac Tchad et Corne de l'Afrique), pour un montant total d'environ 3,06 milliards d'euros.

Avec l'enveloppe supplémentaire d'aujourd'hui, 461 millions d'euros du volet «Afrique du Nord» ont été mobilisés en faveur de 19 programmes satisfaisant aux multiples besoins dans la région et au-delà.

Les programmes adoptés se conforment à l'engagement pris lors du Conseil européen du 28 juin 2018 d'intensifier l'aide le long de la route de la Méditerranée centrale en faveur des communautés côtières et méridionales, de conditions d'accueil humaines et d'une coopération avec les pays d'origine et de transit, tout en augmentant l'aide aux pays touchés par l'augmentation des flux migratoires le long de la route de la Méditerranée occidentale, et notamment le Maroc. L'UE maintient son soutien aux activités menées en Libye par l'Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.