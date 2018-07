Tunisie: Rassemblement à Hammam-Sousse

L'entraîneur des gardiens n'est autre que l'ex-keeper du CSHL et de l'EST, Naoufel Yazidi. Le staff technique est renforcé par des ex-footballeurs comme délégués. Il s'agit de Belhadj et du Sénégalais Salim Cissé.

Buscher axe son travail sur le volet physique, tout en œuvrant à soigner l'aspect technico-tactique.

Cette reprise a eu lieu au Stade d'Hammam-Lif avant de se diriger le 16 de ce mois pour un stage bloqué de 12 jours à Hammam-Sousse. Ce sera donc pour le staff technique l'occasion de faire le tri et de choisir les joueurs les plus performants pour la nouvelle saison 2018-2019.

Othmane Saïdi à l'ESS

Le buteur patenté du CSHL, Othmane Saïdi, est déjà courtisé par le CSS, le CA et l'ESS. Mais les négociations sont actuellement en cours avec les dirigeants étoilés qui ont proposé 300 mille dinars pour le recruter. Mais les responsables hammamlifois ambitionnent d'avoir plus pour céder Saïdi à l'ESS.

Diakité : le retour

L'ex-joueur du CSHL et de l'ASM, le Mauritanien Diakité, est de retour à Hammam-Lif. Il sera accompagné de deux autres joueurs (un pivot et un attaquant) pour passer un test sous la supervision de Buscher.