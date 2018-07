Cote d'Ivoire: Ibrahim Kamara évoque sa façon de jouer

Porté à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire, Ibrahim Kamara se fait déjà des idées pour mener à bien l'objectif qui lui a été assigné. Il a été dit qu'il doit qualifier les Eléphants pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2019.

« Ce qu'on doit apporter à cette équipe, c'est de la vitesse. Nous irons sur les fondamentaux, à l'essentiel. Nous allons évoluer de façon verticale parce que pour le moment, l'équipe n'est pas en confiance après les résultats que nous avons enregistrés ces derniers temps. Après nous allons basculer vers un jeu plus collectif », a déclaré le successeur de Marc Wilmots qui va jouer son premier match officiel en tant que titulaire en septembre prochain contre le Rwanda.

Et pour cela, il compte d'abord expliquer le projet aux joueurs avant la deuxième journée : « Je vais leur expliquer le projet et échanger sur leur motivation et leur engagement. A partir de cet instant, j'aurai une idée de mes hommes » a t-il ajouté.

Le nouveau patron des Elephants a profité pour donner l'allure de sa sélection qu'il présentera en septembre. Un mélange entre les habitués et les nouveaux qui grimpent

« En ce qui concerne les jeunes que j'ai eus en 2013 et qui ont remporté la CAN des U-17 au Maroc, l'idée au départ était de les faire évoluer progressivement. Mais entre-temps, j'ai eu à travailler avec d'autres sélections. Ils sont plusieurs qui pointent le nez en équipe A. Beaucoup n'ont pas encore intégré l'équipe parce qu'ils ont eu des chemins différents. Mon projet n'est pas qu'on prenne systématiquement ces jeunes pour la CAN Total 2021. On prendra ceux qui ont progressé dans un état d'esprit », a-t-il expliqué.