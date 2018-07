Afrique: Bons baisers de Russie

D'ailleurs, aucune absence de marque n'est à noter et Zlatko Dalic devrait pouvoir proposer une composition assez standard avec les Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Rebic, Modric, Perisic et Mandzukic. La sélection russe à son tour ne manque ni d'atouts ni de charme dans son jeu.

La Croatie se dresse donc devant les hommes de Stanislav Tchertchessov. Une Croatie valeureuse, tenace et surtout audacieuse. L'équipe de Lukas Modric et d'un certain Ivan Rakitic est de toute évidence coriace et difficile à manier.

Doucement mais sûrement. «Step by step» comme on dit, elle s'est tout d'abord extirpée d'un groupe solide, puis est venue à bout d'une Espagne qui faisait figure d'épouvantail. Maintenant que les Russes vont aborder les quarts de finale, il s'agit de garder en place cette osmose de groupe payante jusque-là. Sauf que cette fois-ci, l'adversaire est de taille.

