Madagascar: Gouvernance locale et solidarité nationale - Ouverture de la deuxième réunion annuelle, hier !

Des élections transparentes et crédibles. Telle est la priorité du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa. Pour chaque apparition en public, il ne cesse de la réitérer, comme ce fut le cas, hier, lors de l'ouverture, à Anosy, de la deuxième réunion de la plateforme multi-acteurs « Gouvernance Locale et Solidarité Nationale », laquelle est co-présidée par lui et la coopération allemande - représentant les partenaires techniques et financiers - depuis cette année, succédant au Pnud. Il a fait savoir que nonobstant le fait que son « mandat soit court », pour reprendre ses termes, il est déterminé à « œuvrer pour une contribution sincère et neutre du ministère de l'Intérieur et de ses démembrements pour la tenue d'élections transparentes et crédibles et reconnues par tous ».

Quoi qu'il en soit, le ministre Tianarivelo Razafimahefa s'engage dans une lutte herculéenne, loin d'être une mince affaire, dans la mesure où les résultats de ces élections constitueront un tournant décisif pour l'histoire du pays. Pour ce faire, pense-t-il que « l'instauration d'un climat d'apaisement et le renforcement de la sécurité en milieu urbain et en milieu rural », en sont les clés.

En marche. Par ailleurs, outre la question électorale, le ministre de l'Intérieur insiste également sur l'effectivité de la décentralisation et du développement local. Lors de cette réunion avec les PTF (à savoir le Pnud, l'Ambassade de France, la coopération allemande, la Banque Mondiale, l'AFD, l'OIF, l'Association des Maires des Grandes Villes et les techniciens d'Ambatovy), Tianarivelo Razafimahefa ne s'est pas uniquement contenté de citer les efforts déjà entrepris, mais a notamment insisté sur ceux qui restent à faire, entre autres, le renforcement de la gouvernance et de la participation citoyenne, l'amélioration des ressources financières des collectivités territoriales décentralisées et l'harmonisation des mécanismes de transferts financiers de l'Etat vers ces CTD, et le renforcement de leurs capacités et des acteurs locaux.

Notons que la plateforme « Gouvernance Locale et Solidarité Nationale », mise en place à l'issue des accords de Paris et le partenariat Busan (accord de partenariat efficace pour le développement), permet - d'après les explications fournies - d'avoir un espace de dialogue régulier et formel pour un niveau de concertation et de coordination technique et pragmatique entre les acteurs du développement autour des cinq axes du Plan National du Développement (PND).