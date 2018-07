Tunisie: Une ouverture théâtrale

Le festival consacre, tout au long de sa programmation, d'autres soirées pour le théâtre et les arts de la scène dont «La fuite» de Ghazi Zoghbani, «Freedom House» de Chedly Arfaoui, la première de «Al Kadimoun» du Centre d'art dramatique et scénique du Kef, un hommage à Moncef Souissi et la célébration d'un demi-siècle de théâtre du Kef.

Dans un décor sombre et inquiétant, à partir d'un texte puissant né d'improvisations, Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi posent un regard sans concessions sur ce qu'il est advenu de leurs espoirs, nés lors de la révolution de 2011.

Prisonniers des sables et du froid, leur séjour dans cette ruine devient intenable. Tout vient à manquer sauf l'humour, l'angoisse, la peur et l'impossibilité de sortir sans disparaître à leur tour.

Ils ont traversé champs et villages enfoncés dans le brouillard des tornades et découvrent, en se réfugiant dans ce lieu de fortune, que deux de leurs compagnons manquent à l'appel.

