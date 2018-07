Madagascar: MFB - Des projets sociaux dans le District de Manakara

Ses activités tournent essentiellement autour de la réhabilitation et de la construction d'infrastructures sociales de base, de bâtiments, ainsi que la mise en place d'activités génératrices de revenus. Les objectifs étant d'aider les populations vulnérables à améliorer leurs conditions de vie, à augmenter le rendement en termes de développement social et à fournir des travaux pour la population.

Lutte contre la pauvreté. Les deux personnalités, ainsi que les élus et notables locaux ont également procédé à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de trois « Tranobe » à Lokombe et d'une autre à Ambahibe. Faut-il en effet rappeler que ces « Tranobe » de Lokomby avaient été ravagées par un incendie en septembre 2017.

En fait, elles sont en tout 20 communes rurales à bénéficier de ce système d'adduction d'eau potable si indispensable à la vie quotidienne de la population. « Le ministère des Finances et du Budget ne se limite pas à la gestion des fonds publics, mais procède également à des actions pour le développement socioéconomique du pays » a déclaré la ministre des Finances et du Budget, qui était accompagnée par le ministre des Transports et de la Météorologie, Ralava Beboarimisa, également coach de la région Vatovavy Fitovinany.

