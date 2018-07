Afrique: Rapport africain - Maurice face à son destin en septembre

Maurice serait utilisé pour blanchir de l'argent de gouvernements africains. C'est ce que pense l'organisation Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) dans un rapport préliminaire. Or, le prochain comité de cette instance se réunit en septembre et son président, dans un courrier daté du 30 juin, a confirmé qu'il est en faveur de discussions avec Maurice sur la question. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis hier par le ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance, pour apporter plus de précisions à ce sujet.

Il est stipulé qu'il a été demandé au président de l'instance que le rapport soit débattu au niveau du Conseil des ministres de ce groupe africain. «Le rapport n'est pas un reflet véridique de la situation actuelle, cela d'autant plus que Maurice préconise justement un renforcement des institutions et des cadres juridiques et directeurs de ce secteur d'activité», est-il écrit.

«Le ministère ne s'est pas arrêté à une lettre au président d'ESAAMLG, ajoute-t-il, mais a communiqué officiellement avec les autres membres du Conseil des ministres de l'ESAAMLG, incluant celui de la Zambie.» Cette dernière est un des deux pays chargés du peer review du rapport préliminaire.

Toujours selon le communiqué, la Financial Intelligence Unit (FIU) n'a pas été montrée du doigt. Dans nos colonnes d'hier, Roshi Bhadain, l'ex-ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, a déclaré que la FIU pourrait être exclue des réseaux d'échanges d'informations de l'organisation africaine.