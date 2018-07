Congo-Kinshasa: Mondial 2018 - Kompany - « On n'avait pas peur du Brésil, on n'aura pas peur de la France »

Les Diables rouges de la Belgique se sont qualifiés, vendredi, pour les demi-finales du Mondial 2018 aux dépens du Brésil. La Belgique humera à nouveau le parfum d'une demi-finale de Coupe du monde après 32 ans. Vincent Kompany et ses coéquipiers, peut-être plus impressionnants que jamais en première mi-temps, ont terrassé le Brésil 2-1. Les Diables rouges rejoignent enfin la cour des grands et affronteront la France le 10 juillet à Saint-Pétersbourg.

Leader de cette équipe des Diables rouges, Vincent Kompany attendait ce moment depuis longtemps. « C'est un rêve de gosse. C'est exceptionnel. Nous sommes très fatigués mais motivés pour le prochain match. On n'avait pas peur du Brésil et on n'aura pas peur de la France, a répondu Kompany à micro de la RTBF après le quart de finale du Mondial 2018 face au Brésil. On a vécu cela comme une étape. La Coupe du monde est faite pour célébrer et pour passer de bons moments. Je pense que nos supporters s'amusent et qu'ils profitent bien de ce moment. Pour la suite, on va se mettre en tête qu'on a une équipe à battre et pas que c'est une demi-finale. »

Que cette Belgique est belle ! Que cette Belgique peut aller loin ! Que le choc entre Diables rouges et Bleus, à Saint-Pétersbourg, pour une place au Mondial 2018, fait déjà saliver !