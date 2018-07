Tunisie: Un programme alléchant

Comic Con Tunisia est la version tunisienne d'un événement international consacré à la bande dessinée, mais aussi, et d'une manière plus large, à la culture pop pour inclure le cinéma, les séries télé, les dessins animés, les mangas, les jeux de cartes à jouer et à collectionner (TCG), les jeux vidéo, les bandes dessinées en ligne et les romans de fantasy. Le phénomène a commencé en 1970 aux Etats-Unis où quelques dizaines de «geeks» s'échangeaient des publications des comics (BD de super-héros). Depuis, cette manifestation s'est propagée à travers le monde.

Organisé avec l'appui de l'Union européenne et du Centre national du cinéma et de l'image, le salon met à l'honneur, cette année, deux grandes productions internationales de séries à grand succès : Games of Thrones représentée par William Simpson, storyboarder en chef qui animera un masterclass et ramènera dans ses bagages une belle surprise : les planches originales dessinées pour la série qui seront exposées tout au long de l'événement. La seconde série est Vikings et c'est la star Khaled Abol Naga qui en sera le représentant. Déjà connu et apprécié en Tunisie, les fans de la série l'on redécouvert à travers son rôle du prince Ziadatallah de Kairouan, un personnage qui a réellement existé au temps des Vikings et qui a fait rayonné la Tunisie du IXe siècle. Il fait le déplacement depuis San Francisco pour partager avec nous son expérience, son rôle, les anecdotes et les coulisses de tournage de Vikings.

Autres invités et pas les moindres : Alice Boffa, membre de l'Académie européenne de Manga, qui est la première académie d'art en Europe à proposer un parcours entièrement dédié à l'apprentissage des techniques du style Manga, du graphisme et de l'animation japonaise. L'invitée animera un workshop technique et participera au grand Panel «Comment devenir Mangaka» et le couple de Cosplayers Narga & Aoki.

Originaires de la Russie, avec plus de 9 ans d'expérience en cosplaying, ils ont participé à des nombreuses conventions internationales en tant qu'invités spéciaux, hôtes ou des membres du jury du concours cosplay. Narga & Aoki sont surtout célèbres pour leurs costumes d'armure soigneusement détaillés de World of Warcraft, Warhammer 40k et beaucoup d'autres jeux vidéo. Ils seront présents au Comic Con Tunisia, tout au long de l'événement, pour faire profiter le public de leur expérience en animant un workshop spécialisé dans la fabrication des armures. Ils seront aussi les jurys de nos compétitions cosplay.