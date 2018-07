Tunisie: L'investissement a augmenté de 83%

Décret pour la création de la société de gestion du port d'Ennfidha

Le Conseil des ministres a, par ailleurs, approuvé plusieurs lois et décrets concernant plusieurs projets et secteurs d'activité. M. Dahmani a cité une loi relative à la subvention du budget, financée par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement et un décret fixant les conditions et les procédures pour octroyer le statut d'opérateur économique agréé. Ce statut concerne les entreprises qui sont en contact avec la Douane et leur permet d'avoir plus de facilités dans les procédures.

Il s'agit également d'un décret sur les conditions d'exercice de l'activité de change manuel à travers l'ouverture de bureaux de change. De même, le Conseil des minisitres a approuvé un décret gouvernemental pour la création de la société de gestion du port d'Enfidha, qui représente, selon M. Dahmani, un pas en avant pour la réalisation de ce port en eaux profondes.

D'autres décrets ont été approuvés, concernant les avantages cités dans les articles 52 et 52 bis de la loi sur l'investissement, la création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de certification de deux laboratoires à l'Institut des études vétérinaires à Tunis, le création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'hôpitaux régionaux de catégorie B à Sbeitla, Sbiba et Thala au gouvernorat de Kasserine ainsi que le changement de la dénomination de l'hôpital régional de Kelibia.