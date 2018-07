Madagascar: Affaire AMETIS - La DGI s'en remet à la Justice

Le DG des Impôts, Iouri Garisse Razafindrakoto (3e à partir de la droite) avec des responsables de l'Administration fiscale.

Poursuivant les réformes, notamment les actions de modernisation de l'Administration fiscale aux fins d'amélioration et de simplification du service aux contribuables, la Direction générale des Impôts (DGI) a rendu opérationnelle une nouvelle plateforme de télé-déclaration généralisée des impôts et taxes (IS, IR, IRSA, TVA).

Dans cette optique, une séance de formation des formateurs responsables et des groupes relais au niveau de chaque direction régionale a été organisée les 4 et 5 juillet dernier au DLC Anosy à l'endroit de 261 agents (directeurs régionaux, chefs de centre, receveurs, informaticiens) issus des quatre coins du territoire.

L'objectif est d'assurer la formation et la sensibilisation des agents sur les avantages et intérêts de l'utilisation du nouveau service tout en faisant d'eux, des véhicules et facilitateurs du changement dans le processus de modernisation et de rétablissement de la confiance entre le fisc et le contribuable. Lors de la conférence de presse tenue hier à l'issue de la formation, le DG des Impôts Iouri Garisse Razafindrakoto a répondu à la question des journalistes sur l'affaire AMETIS.

Il a fait savoir que « la DGI s'en remet à la Justice ». En effet, le Syndicat national des Agents des Impôts de Madagascar (SNAIM) a déposé une requête auprès du Conseil d'Etat qui n'a pas encore statué ni sur le fond ni sur la demande de sursis à exécution de l'arrêté interministériel instituant AMETIS à qui l'Etat malgache risque de payer des dommages-intérêts colossaux en cas de rupture unilatérale du contrat.