Madagascar: Précampagne - Duel à distance entre Rajoelina et Rajaonarimampianina

Même s'il n'a pas déclaré officiellement sa course à la Magistrature suprême, son périple qui l'a emmené dans le Nord du pays montre qu'il est en train de préparer le terrain. Dans tous les cas, ce n'est pas pour rien qu'il a visité 18 districts, en l'espace de deux semaines. Par ailleurs, à part ces deux personnalités susmentionnées, Marc Ravalomanana se fait plus ou moins discret ces derniers temps.

Attentes. De son côté, l'ancien Président de la Transition a rallié l'Ouest, le Nord et l'Est du pays. Il a débuté son périple par Mahajanga le 22 juin dernier, puis - Bergé, Analalava, Bealanana, Mandritsara, Maroantsetra et Mananara Nord. Il s'est rendu également dans l'Est du pays, citons entre autres, Vavatenina, Brickaville et Vatomandry. Dans toutes ces localités visitées, la candidature d'Andry Rajoelina a été sollicitée.

Avec la tenue de l'élection présidentielle qui approche à grands pas, des candidats potentiels même s'ils n'ont pas encore annoncé officiellement leur candidature commencent à mener une précampagne. Il s'agit notamment de Hery Rajaonarimampianina et d'Andry Rajoelina. On a l'impression d'assister à un duel à distance entre ces deux personnalités. Ainsi, le Président de la République a été, avant-hier, dans la région Androy pour procéder à des séries d'inaugurations. En revanche, l'ancien Président de la Transition a sillonné le Nord du pays durant deux semaines. Le point commun entre eux c'est de rassembler ou rameuter, c'est selon, le maximum d'individus.

