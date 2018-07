Madagascar: Kristel - Le groupe fait la une du magazine « Rolling Stone »

Kristel s'est vu consacrer un grand article dans le prestigieux magazine « Rolling Stone ».

Kristel continue son ascension. Le groupe figure à la une du dernier numéro du prestigieux magazine « Rolling Stone », sorti dans les bacs il y a quelques jours.

Non, Kristel n'a pas encore fini de nous étonner ! Sorti de l'anonymat grâce au label « Libertalia », Christelle et sa joyeuse bande n'ont, depuis, cessé de surprendre les mélomanes de l'Océan Indien et d'Europe, car oui, la jeune femme continue son ascension dans le milieu musical. Non seulement local mais également international. Vous avez dit prodige ?

Les uns l'aiment pour son look déjanté. D'autres sont sous le charme parce qu'elle joue d'un instrument généralement destiné aux hommes. Si la plupart des femmes se contentent de rester derrière un micro ou au mieux, jouent du piano, Christelle Ratri, elle est tombée en amour pour une... quatre cordes. Atypique pour une jeune femme ! Celle qui a été autrefois la musicienne de Mafonja ne s'est plus arrêtée. C'est l'Esperanza Spalding malgache ou mieux, Jaco Pastorius version féminine.

Rythmes groovy, phrasé soul hip hop, ambiance trip hop qui sait se faire romantique quand il le faut, Kristel (le groupe dont elle est le leader) est ce mélange délicieusement épicé, à la fois étonnant et détonant ! Une formation impulsive qui sait mêler son instinct à sa sensualité. Elle sort des cadres, emprunte de nouveaux sentiers... et apporte un souffle nouveau tout comme la bassiste qui gratte, tape, pince et chante.

Rêveuse dans ses ballades, sa voix sait se faire sûre, elle coule et rassure comme une source tranquille, mais quand elle lance son « flow » hors d'elle, c'est un torrent d'énergie qui jaillit. Avec son trio, Christelle Ratri en envoie souvent. Avec son groupe, les mélomanes sont gâtés. Tout comme les mélomanes malgaches et ceux de l'Europe qui commencent à être conquis, le prestigieux magazine « Rolling Stone » est également tombé sous le charme et lui a consacré un article dans ses colonnes.